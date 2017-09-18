Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в ИпоТек Банке, планирует подать в суд заявление о привлечении контролировавших его лиц к субсидиарной ответственности. Об этом АСВ сообщает на своем сайте.

Напомним, столичный ИпоТек Банк был лишен лицензии 13 апреля 2015-го и признан банкротом 15 июня того же года. В сообщении АСВ уточняется, что определением Арбитражного суда Москвы от 14 июня этого года срок конкурсного производства в отношении банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 13 декабря 2017-го.

АСВ указывает, что по состоянию на 1 сентября 2017 года в суды подано 47 исковых заявлений о взыскании ссудной задолженности с должников банка на общую сумму 1 млрд 274,609 млн рублей, из которых удовлетворено 20 исковых заявлений на общую сумму 368,914 млн. Отказано в удовлетворении четырех исковых заявлений на общую сумму 105,388 млн рублей, прекращено производство по одному исковому заявлению на 273 тыс. рублей, а 22 исковых заявления на общую сумму 789,516 млн находятся в судах на рассмотрении. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено девять исполнительных производств на общую сумму 23,212 млн рублей.

По итогам исковой работы в конкурсную массу банка поступили денежные средства в размере 3,658 млн рублей.

По результатам проверки сделок, имеющих в соответствии с законодательством о банкротстве признаки недействительности, конкурсный управляющий подал в Арбитражный суд Москвы пять заявлений на общую сумму 21,869 млн рублей. В удовлетворении одного заявления на сумму 19,451 млн рублей судом отказано, а четыре заявления на общую сумму 2,418 млн находятся на рассмотрении.

Также в сообщении АСВ говорится, что «конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства банка, по результатам которой установлены основания для привлечения руководителей банка к уголовной и гражданско-правовой ответственности, в связи с чем планируется подача в арбитражный суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих банк лиц».

Кроме того, 14 сентября 2017 года конкурсным управляющим направлено заявление в правоохранительные органы о возможном хищении денежных средств ИпоТек Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Речь идет о части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).



Также в АСВ указывают, что по факту непередачи документации бывшим руководством банка правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Срок предварительного следствия продлен до 11 ноября 2017 года.