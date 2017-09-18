Правительство РФ одобрило проект о двухэтапном доведении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума: до 85% в 2018 году и 100% в 2019-м, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин по итогам обсуждения бюджета РФ на 2018—2020 годы.



«Правительство одобрило, вместе с бюджетом внесен законопроект, о котором говорили, — законопроект… о повышении минимального размера оплаты до прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте», — сказал Топилин.

«С первого января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 489 рублей — это ровно 85% от фактического прожиточного минимума за II квартал, а с 1 января 2019 года этот законопроект предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте — на 1 января 2019 года устанавливается относительная величина 100%», — пояснил министр.

Он уточнил, что, когда станет известен прожиточный минимум за II квартал 2018 года, будет внесен законопроект с абсолютной величиной.