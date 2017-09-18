Банк России будет иметь больше возможностей для снижения ключевой ставки, если инфляция сохранится на текущем уровне в 3,2% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.



«В пятницу как раз решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов было принято. Мы видим, что инфляция останется на (уровне) 3,2% до конца года, это сейчас ниже, чем прогноз Банка России», — сказал Орешкин, выступая на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Поэтому я думаю, что если все пойдет по нашему прогнозу, то у Банка России будет больше возможностей для снижения ставок. В принципе мы видим три ключевых направления, где кредитная активность будет расти: ипотека, рыночное кредитование, корпоративно-инвестиционное кредитование», — отметил он.