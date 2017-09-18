Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности пермского АКБ «Урал ФД» на уровне «ruBBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.
Как поясняют аналитики, ключевыми факторами, позитивно влияющими на рейтинг, выступили высокие показатели рентабельности банка (ROE по прибыли после налогообложения за год с 1 июля 2016-го — 11%, ROA — 1,4%) в сочетании с приемлемым уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, а также низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 августа 2017 года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 24,6%). Также позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокие показатели нормативов краткосрочной ликвидности банка и планы акционера по его финансовой поддержке.
Основными факторами, ограничивающими рейтинг банка, выступили его недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам при низком качестве кредитного портфеля (доля ссуд IV—V категорий качества составила 16,7% на начало августа-2017) и низкой оборачиваемости корпоративного кредитного портфеля. Также негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают сохраняющаяся высокая зависимость ресурсной базы банка от средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей при их низкой географической диверсификации. Кроме того, агентство отмечает значительную концентрацию активов банка на связанных сторонах и отраслях.
ПАО «КБ «Уральский финансовый дом» — крупнейшая по размеру активов кредитная организация среди зарегистрированных в Пермском крае, однако средняя по общероссийским меркам. Важными направлениями деятельности фининститута являются как обслуживание и кредитование юридических лиц, так и розничный бизнес, развитие которого с 2013 года осуществляется под брендом «Клюква». Основная часть пассивов банка сформирована вкладами физлиц и средствами предприятий и организаций, аффилированных с холдингом «Пермская финансово-производственная группа» (ПФП-группа). На текущий момент единственным бенефициаром банка является Андрей Кузяев − владелец холдинга «ПФП-группа», в который входит и «Уральский Финансовый Дом». На текущий момент единственным бенефициаром банка «Урал ФД» является Андрей Кузяев, владеющий 100% пакетом акций через ООО «ПФП-группа» (34,47%), кипрский офшор ПФИГ Оверсиз Инвест Холдинг Лимитед (60,08%) и ООО «СФ «Адонис» (5,45%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 22,38 млрд рублей (145-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,10 млрд, кредитный портфель — 14,33 млрд, обязательства перед населением — 14,38 млрд.