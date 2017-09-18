Правительство РФ приняло решение одобрить проект бюджета на 2018-й и плановый период 2019—2020 годов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.



Как отметил Силуанов, плановый объем поступлений дивидендов в бюджет на трехлетку составляет более 400 млрд рублей ежегодно.

Также он рассказал, что в бюджете на 2018 год доходы от приватизации заложены в размере чуть меньше, чем в 2017 году.

Как сообщалось, по замыслу Минфина, расходы федерального бюджета запланированы на уровне 16,5 трлн рублей в 2018 году. Общий объем расходов федерального бюджета на 2019 год в сумме 16,4 трлн рублей и на 2020 год в сумме 17,2 трлн рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 431 млрд рублей.

При этом доходы федерального бюджета в 2018 году составят 15,18 трлн рублей. В 2019-м — 15,55 трлн, а в 2020-м — 16,28 трлн.

Дефицит федерального бюджета России в 2018 году составит 1,332 трлн рублей (1,37% ВВП), в 2019 году — 867 млрд (0,84% ВВП), а в 2020 году — 960 млрд (0,87% ВВП).