Банк России в текущих условиях может продолжить смягчение денежно-кредитной политики, заявил на брифинге глава Минфина РФ Антон Силуанов.



ЦБ 15 сентября снизил ключевую ставку до 8,5%, дав сигнал о возможности плавного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие два квартала.

«Для того чтобы обеспечить решение одной из основных задач — поддержать рост, бюджет также настроен на решение этой задачи. Это и снижение дефицита бюджета, что позволяет Центральному банку проводить более мягкую денежно-кредитную политику. Мы видим уже результаты. Думаю, что ЦБ может в рамках и тех прогнозов, которые сегодня рассматривали в правительстве, дальше смягчать ДКП», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что это является главным условием для экономического роста, поскольку снижение полностью кредитных ресурсов может существенно поддержать частные инвестиции.