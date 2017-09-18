Страховые пенсии в РФ в следующем году проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц — на 3,7% с 1 января, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин по итогам обсуждения бюджета на ближайшие три года.



Другие социальные выплаты при этом, по словам министра, проиндексируют традиционно — с 1 февраля и на фактическую инфляцию, которая, согласно последнему прогнозу МЭР, составит по итогам 2017 года 3,2%.

«Инфляция прогнозировалась до последнего времени 3,7—3,8% за этот год, а у нас инфляция является основанием, и на инфляцию за прошлый год индексируются пенсии с 1 февраля. В связи с тем, что у нас прогноз поменялся — 3,2% будет инфляция в этом году, то в этой связи принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года, то есть не с 1 февраля», — сказал Топилин, отметив, что изменение сроков направлено на то, чтобы обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году.

«Такой законопроект будет внесен в Госдуму вместе с проектом закона о бюджете и бюджете Пенсионного фонда», — добавил он, уточнив, что этот законопроект также сегодня был одобрен правительством.

«Индексации всех выплат, которые у нас также связаны с инфляцией, — это различные выплаты, прежде всего льготным категориям ежемесячные денежные выплаты, индексация предусматривается на уровень фактической инфляции с 1 февраля следующего года», — сообщил Топилин, отметив, что также будет проходить индексация выплат по фонду соцстраха.