Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве при активном содействии службы безопасности Сбербанка в конце августа 2017 года пресекли деятельность мошеннического кол-центра. Как указано в сообщении банка, распространенном в понедельник, 18 сентября, в ходе масштабной операции задержано 18 человек, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В банке поясняют, что специально оборудованный кол-центр продавал клиентам «медицинские препараты», а также собирал информацию об их личных данных, используя методы социальной инженерии. Материальный ущерб, причиненный ста гражданам из различных регионов России, превысил 30 млн рублей. «Служба безопасности Сбербанка оказывает следствию максимальную помощь в расследовании. Для сохранения тайны следствия иные подробности задержания не разглашаются», — говорится в релизе.

«Мы работаем на опережение преступников, с тем чтобы выявить их и содействовать задержанию, лишь только они обозначат преступные намерения», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Высокий профессионализм наших специалистов в сфере безопасности, использование самых передовых инновационных технологий, постоянное сотрудничество с правоохранительными органами позволяют максимально эффективно противостоять любым попыткам криминалитета нанести ущерб нашим клиентам и банку».

​Сбербанк с начала года выявил свыше 600 фишинговых доменов Служба кибербезопасности Сбербанка с начала года выявила в Рунете свыше 600 доменных имен, использовавшихся для фишинговых атак, около 200 мошеннических площадок и более 1 300 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.



Многие операции по раскрытию деятельности преступных группировок носят по-настоящему уникальный характер, подчеркивается в сообщении «Сбера». Так произошло в 2015 году после неудачной атаки киберкриминального сообщества Lurk на инфраструктуру Сбербанка. К этому времени преступникам удалось украсть свыше 50 млн долларов из ряда крупных российских банков. «Сбербанк провел кропотливое и многоплановое расследование и передал собранные материалы в следственный департамент МВД России. И вот сейчас расследование деятельности группировки практически завершено, дело передается в суд», — рассказали в финучреждении, отметив, что «в практике российской правовой системы рассмотрение уголовного дела по статье 210 «Организация преступного сообщества» против киберпреступной группировки происходит впервые».



«Эксперты службы безопасности Сбербанка в режиме 24/7 проводят сбор и анализ наиболее значимой информации по фактам мошенничества, совершаемым в отношении банка и его клиентов. Накопленные данные помогают пресекать деятельность кибермошеннических группировок на самых ранних этапах», — подчеркивается в релизе.