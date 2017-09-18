Сильный рубль тормозил развитие малого бизнеса в России — дешевле было завозить товары, чем производить их; в настоящее время в стране сложились привлекательные условия для серьезного наращивания потенциала малого бизнеса (МСБ), считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Очевидно, что на сегодняшний день мы имеем очень привлекательные условия в России для потенциала малого бизнеса. В первую очередь этот потенциал связан с тем, что очень сильно подешевел рубль. Мы, честно сказать, за годы такого сильного рубля немного перестали верить в себя. У нас развивался малый бизнес в основном как торговля», — сказал он, выступая на форуме «Опора России».

По мнению Грефа, Россия в новое время была сильна больше в производстве, нежели в торговле: «просто был период времени с сильным рублем, когда дешевле было завести, чем произвести». Сейчас изменения курса валюты очень болезненны для России, но это время, когда нужно очень серьезно наращивать производство и выпуск малым и средним предпринимателям, полагает глава Сбербанка.

Греф сравнил Россию и Турцию по уровню развития малого бизнеса. «Мы взяли Турцию как страну, которая на нас очень похожа, но которая сильно отличается от нас в первую очередь с точки зрения объемов малого бизнеса и доли малого бизнеса в ВВП», — отметил он.

Если посмотреть на роль этого бизнеса, то видны большие различия: вклад малого бизнеса в ВВП Турции составляет 54%, в России — всего 21%; доля в экспорте Турции — 55%, России — 7%, посетовал топ-менеджер.