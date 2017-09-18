Годовая инфляция в зоне евро в августе составила 1,5%, поднявшись с 1,3% в июле. Об этом сообщается в официальном отчете европейского статистического агентства Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. В ЕС уровень инфляции вырос до 1,7% в августе с 1,5% в июле 2017 года.

В августе 2016-го годовой уровень инфляции в еврозоне и ЕС составлял 0,2% и 0,3% соответственно.

Самый низкий уровень инфляции был зарегистрирован в Ирландии (0,4%), на Кипре (0,5%), в Греции и Румынии (по 0,6%), в то время как самый высокий — в Литве (4,6%), Эстонии (4,2%) и Латвии (3,2%).

Целевой уровень ЕЦБ по инфляции — ниже, но близко к 2%. В начале сентября регулятор снизил прогноз по темпам роста цен в зоне евро. Согласно новым данным, инфляция ожидается на уровне 1,2% в 2018 году (1,3% в предыдущем прогнозе) и 1,5% в 2019-м (ранее показатель прогнозировался на уровне 1,6%). Прогноз по инфляции на текущий год остался без изменений — 1,5%.