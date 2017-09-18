ЕЦБ наложил штраф на итальянский Banca Popolare di Vicenza за нарушение правил в отношении рисков и раскрытия информации, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на официальное заявление Единого надзорного механизма.



Решение о штрафе было основано на выводе регулятора, принятом 10 мая 2017 года. Штраф в размере 8,7 млн евро налагается за нарушения требований квартальной отчетности в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, а также за нарушения требований о годовом публичном раскрытии информации в 2014 году.

Штраф в размере 2,5 млн евро налагается за нарушение лимитов на большие риски в период с декабря 2015 по март 2016 года. Это правило должно препятствовать тому, чтобы финансовые учреждения становились слишком уязвимыми к потерям, связанным с отказом одного клиента или группы подключенных клиентов.

Это второй случай, когда ЕЦБ использует свои полномочия для выдачи штрафов через Единый надзорный механизм. В августе регулятор наложил штраф в размере 2,5 млн евро на ирландского кредитора Permanent TSB за то, что он не смог сохранить достаточного количества ликвидных активов под рукой.

В начале лета стало известно, что два проблемных банка Италии — Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza — находятся в состоянии или на грани банкротства из-за недостаточности капитала. Банки неоднократно нарушали надзорные требования по достаточности капитала, и регулятор принял решение, что они будут «ликвидированы в рамках итальянской процедуры банкротства».