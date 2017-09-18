Бесконтактные благотворительные аппараты для приема пожертвований от нидерландского банка ING оказались очень популярны у жителей страны, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на отчет банка.



Трехмесячный пилотный проект финучреждения с 19 благотворительными организациями показал, что благодаря простой бесконтактной системе для пожертвований средний взнос дарителя увеличился с 1,5 до 3,2 евро.

По данным ING, все меньшее количество потребителей в настоящий момент держат денежные средства на руках. Согласно исследованию, проведенному Economics Bureau, около 52% потребителей держат денежные средства вне дома.

Бесконтактная копилка, принимающая пожертвования с дебетовых карт и мобильных телефонов, оборудованных технологией NFC, была разработана совместно с компанией Whydonate. На копилке размещен сенсорный экран, на котором люди могут выбрать организацию, в которую они хотят пожертвовать, выбрать один из множества вариантов для перевода суммы и, наконец, перевести средства через бесконтактное устройство.

