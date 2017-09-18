Челиндбанк снизил ставку на 0,6 процентного пункта по отдельным потребительским кредитам. Теперь «Пенсионный» кредит без обеспечения выдается под 20,4% годовых, под поручительство или залог — под 16,9% годовых. Максимальная сумма финансирования может достигать 150 тыс. и 1 млн рублей соответственно.
«Стандартный» кредит с обеспечением в размере до 5 млн рублей можно получить под 17,9—19,9% годовых. Условия кредитования без обеспечения остались прежними: ставка варьируется от 24% до 25% годовых, сумма кредита ограничена 500 тыс. рублей.
«Заемщик может по своему усмотрению выбрать способ погашения кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами, последний способ позволяет снизить размер итоговой переплаты. При частичном досрочном погашении кредита (при аннуитетных платежах) минимальная сумма составляет 5 тысяч рублей, при дифференцированных платежах — ограничений нет», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Срок кредитования может достигать пяти лет. Личное страхование не требуется. Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимаются.
ПАО «Челиндбанк» — один из крупнейших финансовых институтов Челябинской области, стабильно входит в топ-150 крупнейших банков России. Сосредоточен преимущественно на розничном бизнесе, имеет достаточно разветвленную сеть подразделений в Челябинской области. Основным источником фондирования выступают привлеченные во вклады средства физических лиц.
В настоящее время Челиндбанк контролируется топ-менеджерами и членами их семей. Владельцами выступают председатель правления банка, член совета директоров Михаил Братишкин с супругой Людмилой (в общей сложности 11,86%), член совета директоров Татьяна Косовская и ее сыновья Павел и Алексей (совокупно 11,44%), супруги Владимир и Людмила Андрющенко (11,27%), член совета директоров Любовь Литвиненко с супругом Геннадием (совокупно 11,26%), член совета директоров Вера Клепикова и ее сын Михаил (совокупно 11,09%), Луиза Байль (10,95%), член совета директоров Зоя Кошалко с дочерью Ольгой Коробейниковой (10,85% на двоих). Поданная Великобритании Элизабет Фрэнсис владеет 5,59% акций, Игорь Кокорев — долей в 2,79%. Гражданину Республики Словакия Джозефу Козлей принадлежит 1,24% акций общества, супруги Андрей и Светлана Борисовы совокупно владеют 0,04%. На долю акционеров-миноритариев приходится еще 11,62% кредитной организации.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 47,62 млрд рублей (100-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,90 млрд, кредитный портфель — 25,58 млрд, обязательства перед населением — 27,51 млрд.