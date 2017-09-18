Челиндбанк снизил ставку на 0,6 процентного пункта по отдельным потребительским кредитам. Теперь «Пенсионный» кредит без обеспечения выдается под 20,4% годовых, под поручительство или залог — под 16,9% годовых. Максимальная сумма финансирования может достигать 150 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

«Стандартный» кредит с обеспечением в размере до 5 млн рублей можно получить под 17,9—19,9% годовых. Условия кредитования без обеспечения остались прежними: ставка варьируется от 24% до 25% годовых, сумма кредита ограничена 500 тыс. рублей.

«Заемщик может по своему усмотрению выбрать способ погашения кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами, последний способ позволяет снизить размер итоговой переплаты. При частичном досрочном погашении кредита (при аннуитетных платежах) минимальная сумма составляет 5 тысяч рублей, при дифференцированных платежах — ограничений нет», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Срок кредитования может достигать пяти лет. Личное страхование не требуется. Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимаются.

Челиндбанк

ПАО «Челиндбанк» — один из крупнейших финансовых институтов Челябинской области, стабильно входит в топ-150 крупнейших банков России. Сосредоточен преимущественно на розничном бизнесе, имеет достаточно разветвленную сеть подразделений в Челябинской области. Основным источником фондирования выступают привлеченные во вклады средства физических лиц.

В настоящее время Челиндбанк контролируется топ-менеджерами и членами их семей. Владельцами выступают председатель правления банка, член совета директоров Михаил Братишкин с супругой Людмилой (в общей сложности 11,86%), член совета директоров Татьяна Косовская и ее сыновья Павел и Алексей (совокупно 11,44%), супруги Владимир и Людмила Андрющенко (11,27%), член совета директоров Любовь Литвиненко с супругом Геннадием (совокупно 11,26%), член совета директоров Вера Клепикова и ее сын Михаил (совокупно 11,09%), Луиза Байль (10,95%), член совета директоров Зоя Кошалко с дочерью Ольгой Коробейниковой (10,85% на двоих). Поданная Великобритании Элизабет Фрэнсис владеет 5,59% акций, Игорь Кокорев — долей в 2,79%. Гражданину Республики Словакия Джозефу Козлей принадлежит 1,24% акций общества, супруги Андрей и Светлана Борисовы совокупно владеют 0,04%. На долю акционеров-миноритариев приходится еще 11,62% кредитной организации.



По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 47,62 млрд рублей (100-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,90 млрд, кредитный портфель — 25,58 млрд, обязательства перед населением — 27,51 млрд.