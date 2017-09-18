Челиндбанк снизил ставку на 0,6 процентного пункта по отдельным потребительским кредитам. Теперь «Пенсионный» кредит без обеспечения выдается под 20,4% годовых, под поручительство или залог — под 16,9% годовых. Максимальная сумма финансирования может достигать 150 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

«Стандартный» кредит с обеспечением в размере до 5 млн рублей можно получить под 17,9—19,9% годовых. Условия кредитования без обеспечения остались прежними: ставка варьируется от 24% до 25% годовых, сумма кредита ограничена 500 тыс. рублей.

«Заемщик может по своему усмотрению выбрать способ погашения кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами, последний способ позволяет снизить размер итоговой переплаты. При частичном досрочном погашении кредита (при аннуитетных платежах) минимальная сумма составляет 5 тысяч рублей, при дифференцированных платежах — ограничений нет», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Срок кредитования может достигать пяти лет. Личное страхование не требуется. Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимаются.