Ежегодный объем взяток во всем мире составляет до 2 трлн долларов в год, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Ежегодная цена взяток — лишь одной части коррупции — составляет от 1,5 до 2 триллионов долларов, то есть примерно 2% от мирового объема ВВП. Это представляет собой лишь верхушку айсберга, и долгосрочное влияние оказывается гораздо более глубоким», — сказала Лагард, выступая на конференции по борьбе с коррупцией в вашингтонском Институте имени Брукингса.

Глава МВФ отметила, что фонд помогает входящим в него странам в борьбе со взяточничеством. «Мы также обращаем внимание на международных частных игроков, которые влияют на общественных деятелей. Частные игроки могут генерировать коррупцию посредством взяток, а также способствовать ей опосредованно, например путем отмывания денег и уклонения от налогов», — сказала она.

По мнению Лагард, для достижения результата нужно «признать практические реалии проблемы» и нацелиться на разные пути ее решения.