Сбербанк запускает акцию с повышенными бонусами «Спасибо» по кредитным картам. Об этом банк объявил в понедельник, 18 сентября.

Как поясняется в сообщении финучреждения, по всем кредитным картам Masterсard уровня Standard и Gold, которые будут оформлены в период с 18 сентября по 30 ноября текущего года, Сбербанк начисляет 10% бонусов «Спасибо» при расчетах клиента во всех кафе и ресторанах. Повышенное начисление продлится до конца апреля 2018 года.

«Мы стараемся сделать использование наших кредитных карт не только удобным, но и выгодным. Акция позволит получать повышенные «Спасибо» — до 10%. Обменять их можно на билеты любых авиакомпаний, билеты на концерты, покупки в магазинах и интернет-магазинах и многое другое», — комментирует исполнительный директор по развитию кредитных карт дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.



По его словам, для оформления карты нужен только паспорт — справка о подтверждении доходов не требуется. Для клиентов, у которых есть предодобренное предложение, годовое обслуживание по «стандартным» и «золотым» картам будет бесплатным в течение срока действия кредитной карты, для всех остальных клиентов бесплатным будет первый год обслуживания.