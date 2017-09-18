Сбербанк запускает акцию с повышенными бонусами «Спасибо» по кредитным картам. Об этом банк объявил в понедельник, 18 сентября.
Как поясняется в сообщении финучреждения, по всем кредитным картам Masterсard уровня Standard и Gold, которые будут оформлены в период с 18 сентября по 30 ноября текущего года, Сбербанк начисляет 10% бонусов «Спасибо» при расчетах клиента во всех кафе и ресторанах. Повышенное начисление продлится до конца апреля 2018 года.
«Мы стараемся сделать использование наших кредитных карт не только удобным, но и выгодным. Акция позволит получать повышенные «Спасибо» — до 10%. Обменять их можно на билеты любых авиакомпаний, билеты на концерты, покупки в магазинах и интернет-магазинах и многое другое», — комментирует исполнительный директор по развитию кредитных карт дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.
По его словам, для оформления карты нужен только паспорт — справка о подтверждении доходов не требуется. Для клиентов, у которых есть предодобренное предложение, годовое обслуживание по «стандартным» и «золотым» картам будет бесплатным в течение срока действия кредитной карты, для всех остальных клиентов бесплатным будет первый год обслуживания.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.