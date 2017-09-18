Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в понедельник превысил 58 рублей впервые с 5 сентября.

По состоянию на 17:37 мск стоимость американской валюты достигала 58,025 рубля. К 17:50 мск котировки скорректировались до 57,95 рубля (плюс 26 копеек к уровню предыдущего закрытия). К этому времени курс евро вырос на 36,75 копейки до 69,2775 рубля.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил в понедельник, что курс рубля в 2018—2020 годах будет стабилен, несмотря на сохранение санкционного режима и прогнозируемое снижение цен на нефть.



«Целевых диапазонов колебания рубля министр не обозначил, поэтому предполагать что-то конкретное сложно. В целом, представление о стабильности рубля довольно абстрактное, потому что рубль был и остается валютой развивающейся экономики сырьевого типа. Куда внешний фон и нефтяные котировки пойдут, туда и отечественная валюта направится. Некоторый разрыв корреляции с нефтяными ценами в последнее время не стоит воспринимать как нечто постоянное: если баррель упадет, рубль в стороне ни за что не останется», — отметила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.