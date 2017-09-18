Банк «СИАБ» снизил на 1 процентный пункт ставку по кредиту «Экстра». Программа позволяет получить сумму до 285 тыс. рублей без подтверждения дохода под 20,5—23,5% годовых.

В случае предоставления справки по форме банка или 2-НДФЛ ставка варьируется от 18% до 21% годовых при кредитовании на срок от 18 до 36 месяцев на сумму до 500 тыс. рублей. Заявку можно подать в офисе или заполнить онлайн на сайте банка.

При оформлении займа в размере 100 тыс. рублей на два года ставка составит 17,5% годовых. На данных условиях ссуда оформляется только в офисах кредитной организации и при официальном подтверждении дохода.

Клиент может получить денежные средства без залога и поручительства. Личное страхование программами не предусмотрено.

«Кредит выдается в рамках пакета услуг «Простой потребительский кредит», стоимость которого составляет 1,2 тысячи рублей. Помимо кредита, в состав пакета входят: выпуск и обслуживание карты, на которую зачисляются кредитные средства, СМС-информирование, подключение Интернет-банка и мобильного банка, а также ежемесячная выписка на e-mail. Получить кредит без дополнительных услуг и взимания комиссии нельзя», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Условия действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).