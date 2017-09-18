Суммарная задолженность по заработной плате в РФ на 1 сентября составила 3,354 млрд рублей, сообщил в понедельник Росстат.



«На 1 сентября 2017 года, по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) составила 3,354 миллиарда рублей и по сравнению с 1 августа 2017 года снизилась на 101 миллион рублей (на 2,9%)», — отметили в ведомстве.



Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 сентября составила 3,33 млрд рублей, или 99,3% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 августа 2017 года она снизилась на 65 млн рублей (на 1,9%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 24 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 августа 2017 года на 36 млн рублей (в 2,5 раза).