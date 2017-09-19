До окончания регистрации участников на крупнейшее событие в сфере финансовых технологий — форум Finopolis-2017 в Сочи — остается всего неделя.

Форум станет площадкой для встреч ведущих экспертов отрасли, а также проведения дискуссий на тему развития финансовых технологий в России и мире. В программе Finopolis-2017 запланировано семь круглых столов и 18 пленарных и секционных дискуссий, на которых выступят более 130 спикеров.

Своим взглядом на настоящее и будущее финансовых технологий поделятся глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, знаменитый футуролог Бретт Кинг, топ-менеджеры компаний финансовой и IT-отраслей. Они обсудят современные тренды в оптимизации взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, расскажут про повышение доступности финансовых услуг и инструментов, проведут презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка, поделятся своим видением по обеспечению автоматизации всех аспектов деятельности современной финансовой организации.

Для того чтобы стать участниками всех обсуждений и дискуссий, у гостей форума осталась всего неделя: регистрация закроется 25 сентября.

Основная задача Finopolis-2017 — оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.

Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.

Более подробная информация на сайте.

Организатор Finopolis — Банк России.

Партнер форума — ассоциация «ФинТех».

Стратегический партнер и генеральный партнер молодежного дня – Тинькофф Банк.

Национальный партнер — платежная система «Мир».

Официальные партнеры: Visa, «Ак Барс» Банк, Mastercard, Центр финансовых технологий, МТС, «Московская биржа».

Специальные партнеры: «ЛАНИТ», SAS, Deloitte, IBS.

Портал Банки.ру выступает специальным информационным партнером Finopolis-2017, информационный партнер конкурса финтех-стартапов — Банкир.ру.