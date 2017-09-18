Российские фондовые торги закрылись в понедельник разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ вырос на 0,26% и составил 2 059,08 пункта. Индекс РТС просел на 0,38% — до отметки 1 119,14.

Акции «ЛУКОЙЛа» прибавили в цене 1,9%, «Газпрома» — 0,24%, Московской биржи — 0,72%. Бумаги Сбербанка подешевели на 0,53%, «АЛРОСы» — на 0,1%.



«Российский фондовый рынок понемногу движется вверх. Индекс ММВБ, похоже, действительно направляется к пику на 2 075 пунктов, но для этого нужно несколько больше, чем просто тянуться за западными площадками. При этом инвесторы продолжают покупать. Сессия вторника для рублевого индикатора состоится в пределах отметок 2 045—2 075 пунктов, индекс РТС попробует закрепиться у 1 120 пунктов», — отмечает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.