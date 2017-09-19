Российский рынок автокредитования медленно, но уверенно набирает обороты. Так, согласно данным НБКИ во втором квартале 2017 года впервые, начиная с 2015 года, было выдано рекордное количество автокредитов, и по сравнению со вторым кварталом 2016 года рынок показал прирост на 25,5%. Однако, несмотря на положительную динамику развития рынка, число выдающих автокредиты банков сокращается. Банки.ру возобновляет составление рейтингов российских автокредитных банков и представляет рейтинг автокредитных банков по итогам первого полугодия 2017 года.



В рамках исследования мы рассмотрели объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, объемы выдач и количество выданных автокредитов в территориальном разрезе, по цели кредитования, виду транспортных средств и в рамках программы госсубсидирования. В рейтинге приняли участие 22 банка и 2 банковские группы (для сравнения по итогам 2014 года в рейтинге участвовала 51 кредитная организация). Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга.

По итогам первого полугодия 2017 года первое место по объему портфеля автокредитов заняла группа Сбербанка России ( включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с портфелем в размере 94,4 млрд рублей. На второй позиции с незначительным отрывом оказалась группа Societe Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк) с совокупным портфелем в размере 93,9 млрд рублей. Третью позицию занял ВТБ 24 с портфелем автокредитов в размере 79,6 млрд рублей. При этом в розничном бизнесе ВТБ 24 под автокредиты отведено 4,6% в то время как у Сетелем Банка и Русфинанс Банка эта доля составляет 80,9% и 77,4% портфеля соответственно.

Самыми «заавтокредитованными банками», наряду с Сетелем Банком и Русфинанс Банком, являются монолайнеры Тойота Банк, МС Банк Рус, а также Плюс Банк и БыстроБанк.

Банки-участники рейтинга в среднем показали долю просрочки в портфеле автокредитов на уровне от 0,5% до 20%. Максимальное значение по Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле составляет 12,5% в то время как по результатам первого полугодия 2016 года данный показатель был равен 7,05%. В то же время минимальное значение находится на уровне 0,5% в то время как годом ранее составляло 1,16%. В целом эксперты рынка указывают на улучшение качества автокредитов: по данным НБКИ ситуация с просрочкой в автокредитовании значительно лучше, чем в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Существенная просрочка характерна только для банков, практически не развивающих автокредитование: так, по портфелю банка «Первомайский» она превысила 52%, а у Газпромбанка – 40% (под автокредиты отведено менее 2% бизнеса данных кредитных организаций). Данные о просрочке согласились предоставить все участники рейтинга, за исключением крупных игроков – Сетелем Банка, ВТБ 24, Кредит Европа Банка, ЮниКредитБанка.



В ТОП-10 банков по объему выданных в первом полугодии 2017 г. автокредитов попали все банки, лидирующие по объему портфеля, за исключением Локо-Банка, замыкающее место которого занял МС Банк Рус. Лидерами рынка по данному показателю закономерно являются Сетелем Банк, РусфинансБанк и ВТБ 24.



Оформить кредит на покупку коммерческого автомобиля можно у половины участников рейтинга. Денежные средства на покупку мототранспорта предоставляют только ЮниКредитБанк, ВТБ 24 и Плюс-Банк, и доля таких кредитов невелика. Так, за первые полгода 2017 года ВТБ 24 предоставил только 36 «мото-кредитов» ( из 47346 выданных), ЮниКредитБанк – 105 кредитов ( из 17812), а Плюс-Банк – лишь 3 кредита из 15221 выданных. Преимущественную долю в объеме и количестве выдач занимают легковые машины – на них приходится от 75% до 100% всех выдач первого полугодия 2017 года.



«Сложившаяся на рынке картина прежде всего объясняется действием правительственной программы поддержки льготного автокредитования. Так, в прошедшем полугодии на автокредиты с госсубсидированием пришлось более половины всех выданных «автобанками» средств: 81 млрд рублей ( 149 тыс. кредитов) из 169 млрд рублей ( 261 тыс. кредитов). Группа Сбербанка России ( в лице Сетелем Банка) выдала более 39 тыс. льготных автокредитов на сумму свыше 21,3 млрд рублей, группа SG в России ( в лице Русфинанс Банка) – более 37 тыс. кредитов на сумму свыше 19,9 млрд рублей, а ВТБ 24 – порядка 30 тыс. кредитов на сумму свыше 16,3 млрд рублей. Также в лидерах рынка госсубсидирования наряду с Совкомбанком, ЮниКредитБанком, Плюс Банком, БыстроБанком, Локо-Банком и Кредит Европа Банком оказался банк «Уралсиб». В целом можно сказать, что до момента окончания действия госпрограммы в декабре текущего года, Топ-10 крупнейших игроков рынка и их доли на рынке автокредитования вряд ли изменятся коренным образом», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.