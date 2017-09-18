Группа «Промсвязьбанк» станет восьмой по величине активов среди российских кредитных организаций в случае объединения с дочерним банком «Возрождение», считают аналитики рейтингового агентства Moody's.

Советы директоров Промсвязьбанка и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения банка «Возрождение» к Промсвязьбанку. Акционеры банков должны принять решение о реорганизации кредитных организаций до 26 октября.

«После завершения сделки группа «Промсвязьбанк» станет восьмой по величине банковской группой в России, поднявшись с девятой позиции на данный момент, согласно данным отчетности за первое полугодие 2017 года», — говорится в сообщении агентства.

Акционеры Промсвязьбанка и «Возрождения» в октябре примут решение по объединению банков Советы директоров Промсвязьбанка и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров каждого банка вопрос об их реорганизации в форме присоединения «Возрождения» к Промсвязьбанку. Акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации путем направления бюллетеней в срок до 26 октября, сообщили в Промсвязьбанке.

В 2015 году банк «Возрождение» вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал». С этого времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж. Сегодня клиентам банка «Возрождение» доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ, и наоборот.

Основные владельцы Промсвязьбанка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые контролируют в равных долях 50,03% акций через компанию «Промсвязь Капитал Б. В.».

Банк «Возрождение» — крупный универсальный банк, основным бенефициаром которого ранее являлся председатель совета директоров Дмитрий Орлов, владевший пакетом в 35,44% акций банка. В числе других акционеров банка числились экс вице-президент ВТБ Отар Маргания — 19,67%, банки JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas SA, а также частные акционеры. После смерти Орлова члены его семьи, которым банк перешел по наследству, стали искать новых инвесторов. В 2015 году компания «Промсвязькапитал» приобрела контрольный пакет банка «Возрождение» и сейчас владеет 52,73% обыкновенных акций банка.

Промсвязьбанк ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»). Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).



По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 339,21 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 154,26 млрд, кредитный портфель — 726,10 млрд, обязательства перед населением — 376,85 млрд.