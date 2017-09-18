Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара на 19:00 мск вырос на 27 копеек и составил 57,96 рубля. Курс евро поднялся на 28 копеек, остановившись на отметке 69,19 рубля.
Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,11 рубля, минимальный — 57,5. Всего за торговый день совершено 22 990 сделок на 2 млрд 392 млн 871 тыс. долларов.
Максимальный курс сделки по евро составил 69,46 рубля, минимальный — 68,62. Всего за торговый день совершено 3 614 сделок на 170 млн 640 тыс. евро.