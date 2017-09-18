В России циркулируют слухи о якобы готовящейся агрессивной программе ФРС по повышению курса доллара, которая будет направлена против рубля и девальвирует его сильнее, чем даже снижение нефти до 30 долларов за баррель. Так есть ли огонь за этим дымом?