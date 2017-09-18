Внешэкономбанк из-за снижения субсидий со стороны государства может уменьшить объем поддержки российской экономики. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБа.

Согласно проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, объем субсидий Внешэкономбанку будет снижен со 150 млрд до 100 млрд рублей.

«Менеджмент ВЭБа рассчитан на поддержку от бюджета в 2018 и в 2019 годах в размере 150 миллиардов рублей в год. В случае снижения субсидии до 100 миллиардов рублей ежегодно ВЭБ будет вынужден рефинансировать внешние долги за счет иных рыночных источников или снизить объем поддержки российской экономики», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ВЭБе подчеркнули, что госкорпорации необходимо сохранение объема поддержки со стороны государства. «На 2018—2019 годы приходится существенный объем погашений внешних долгов ВЭБа. Это сумма порядка 240 миллиардов рублей в год», — пояснили в пресс-службе причину необходимости сохранения объемов господдержки.