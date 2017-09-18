Показатели исполнения бюджетов российских местных и региональных органов власти за первое полугодие 2017 года дают основания ожидать, что сектор впервые за десятилетие будет иметь профицит консолидированного бюджета за полный год. Такой прогноз дают в Fitch Ratings.

«Эти цифры подтверждают наше мнение, что показатели в секторе начали улучшаться, однако они по-прежнему существенно различаются от региона к региону. Мы полагаем, что поддержание профицитов будет непростой задачей», — делают оговорку в рейтинговом агентстве.

Последние данные от Казначейства РФ показывают, что доходы местных и региональных органов власти в первом полугодии 2017 года выросли на 9,4% относительно аналогичного периода предыдущего года, опередив рост расходов, составивший 6,3% за тот же период. Более высокие поступления были обусловлены налогами, в частности налогом на прибыль организаций, доходы от которого выросли на 12,3% на фоне улучшения макроэкономической конъюнктуры. Это обусловило профицит на середину года в размере 437 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель за первое полугодие 2016 года. Агрегированный долг субнациональных образований стабилизируется на уровне 2,6 трлн рублей, сохраняя невысокую общую долговую нагрузку по международным стандартам: на уровне 26% от всех доходов, указывают в Fitch.

В то же время сальдо бюджетов за первое полугодие 2017 года у конкретных субнациональных образований существенно различались. Из 85 российских регионов шесть имели профицит в размере свыше 15% доходов, в то время как семь имели дефицит более 10%, а остальные были в промежуточном диапазоне.

Налоги являются основным источником доходов регионов (78% доходов в первом полугодии 2017 года), и доходы от основных налогов — налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц — отражают уровень и динамику экономического развития региона. «Это делает показатели доходов неравномерными, поскольку размер и развитие экономик субнациональных образований сильно различаются. Десять регионов с самыми крупными экономиками аккумулировали около половины всех налоговых поступлений, полученных российскими местными и региональными органами власти в первом полугодии 2017 года, включая 55% налога на прибыль организаций и 53% НДФЛ», — указывают аналитики.

Как следствие, обеспечение того, чтобы каждый регион имел равные финансовые возможности предоставлять государственные услуги, за которые он отвечает, может быть непростой задачей. Некоторое выравнивание происходит в рамках системы межбюджетных трансфертов, созданной свыше десяти лет назад. Кроме того, в более недавнее время были введены механизмы перераспределения налоговых поступлений (tax sharing). Часть дохода от акцизов на бензин и алкоголь перераспределяется между регионами, но объем является небольшим (лишь 4,2% от налоговых доходов в 2016 году).

В то же время перераспределение может стать более значительным. Начиная с этого года вводится новый механизм распределения налога на прибыль организаций, согласно которому 1 процентный пункт поступлений от этого налога будет распределяться между финансово более слабыми регионами. Если бы эта система существовала в 2016 году, было бы перераспределено около 127 млрд рублей, или приблизительно треть от всего дефицита у регионов, которые имели дефицит, подсчитали эксперты.

«По нашему мнению, механизм перераспределения налоговых поступлений мог бы использоваться более активно, что могло бы помочь сократить бюджетные дисбалансы между местными и региональными органами власти, не обязательно ослабляя финансовую стабильность более сильных регионов», — пишет Fitch.



В агентстве полагают, что в долгосрочной перспективе российские регионы могут столкнуться с трудностями в плане поддержания наблюдаемого улучшения бюджетных показателей. Это может произойти, если процесс оптимизации расходов и усиления бюджетной дисциплины, отчасти в результате действий федерального правительства в рамках принимаемых мер по уменьшению дефицита бюджета расширенного правительства, не будет устойчивым, например ввиду давления в плане роста расходов на предоставление государственных услуг. В случае замедления роста доходов способность конкретных местных и региональных органов власти контролировать расходы вновь будет ключевым фактором для поддержания и улучшения их кредитоспособности, заключают аналитики.

