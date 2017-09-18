Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева надеется, что программа улучшения структуры экономики, над которой работает правительство, увеличит шансы России на повышение международного кредитного рейтинга и не исключает, что это может случиться в следующем году.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «ВВ+/В», в местной — на уровне «ВВВ-/А-3» с «позитивным» прогнозом. Агентство не исключило, что рейтинг может быть повышен, если восстановление экономики продолжится.

«Исходя из, собственно, сообщения, это было связано с тем, что темпы роста недостаточно высокие, и в принципе, темпы роста сейчас близки к потенциальным, ... вопрос, скорее всего, в том, что нужны структурные преобразования», — сказала Юдаева телевидению Reuters в рамках ежегодного саммита.

​S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «BВ+» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Российской Федерации на уровне «BВ+» с «позитивным» прогнозом.



Центробанк оценивает потенциальные темпы роста российской экономики в 1,5—2% без проведения структурных реформ. «Если власти продемонстрируют, что у правительства есть стратегия не только с точки зрения макроэкономической стабильности, но и с точки зрения улучшения структуры экономики, что позволит ей устойчиво расти... мы надеемся, что когда мы это продемонстрируем, а правительство сейчас готовит такую программу, то у России существенно повысится шанс на повышение рейтинга», — заявила Юдаева.

На вопрос, может ли быть повышен рейтинг в следующем году, Юдаева сказала: «Я не исключаю этого». Несмотря на то, что S&P пока не повысило рейтинг России до «инвестиционного» уровня, интерес к рублевым активам остается высоким, и снижение ставки ЦБ не делает ОФЗ менее привлекательными для иностранных инвесторов, отметила Юдаева.

«Доля иностранных инвесторов сейчас немного выше 30%. Это фактически сопоставимо со многими другими рынками, немного ниже, чем на американском рынке или, к примеру, на мексиканском... Таким образом, у нас нет каких-то особых рисков для финансовой стабильности. Однако, если мы проводим согласованную и предсказуемую политику, и будем продолжать успешно достигать нашей цели по инфляции, это добавит большей стабильности на рынок госдолга", — сказала первый зампред.