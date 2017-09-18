Банк России разработал поправки в свою инструкцию от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков». Проект соответствующего указания, который опубликован на сайте регулятора, предусматривает реализацию норм стандарта Базельского комитета по банковскому надзору, устанавливающего порядок расчета норматива достаточности капитала банка с учетом взвешивания активов по уровню риска 100% (норматива финансового рычага Н1.4), указано в пояснительной записке к документу.



«Данный стандарт вступает в силу в пруденциальных целях, то есть показатель финансового рычага становится обязательным нормативом с 1 января 2018 года. Реализация указанного стандарта является завершающей частью внедрения установленных требований к достаточности капитала банка в рамках «Базеля III», — отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время банки раскрывают информацию о показателе финансового рычага в рамках отчетов по формам 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам» и 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности».

В ЦБ поясняют, что новый обязательный норматив финансового рычага Н1.4 рассчитывается как отношение величины основного капитала банка к сумме балансовых активов, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера; кредитного риска по операциям с ПФИ; кредитного риска по сделкам, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания.

Требование о расчете и соблюдении норматива финансового рычага Н1.4 будет распространяться только на банки с универсальной лицензией.

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.4 устанавливается в размере 3%.



Планируемая дата вступления в силу изменений, предусмотренных проектом, — 1 января 2018 года.

