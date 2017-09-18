Британские бизнесмены из более чем 100 компаний заявили, что им нужна трехлетняя переходная сделка по Brexit, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на письмо Конфедерации британской промышленности (CBI).



Компании, насчитывающие в общей сложности более 1 млн человек в ЕС и Великобритании, отметили, что им необходимо сейчас принимать решения об инвестициях, которые повлияют на рабочие места в будущем.

«До тех пор, пока переходные соглашения не будут согласованы, а торговля обсуждается, риск отсутствия сделки остается реальным и должен планироваться с неизбежными последствиями для рабочих мест и экономического роста», — цитирует письмо издание Reuters.

Генеральный директор Конфедерации Каролин Фэйрбэрн сказала, что британское бизнес-сообщество очень обеспокоено процессом Brexit, а после трех раундов переговоров без каких-либо явных результатов делает слишком реальной перспективу того, что Британия не получит никакой сделки.

В эту пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит в итальянской Флоренции с речью об отношениях Лондона и Евросоюза после завершения Brexit. Ее речь будет рассматриваться как третье основное пояснение планов Великобритании по Brexit.

Четвертый официальный раунд переговоров по Brexit в Брюсселе должен был состояться 18 сентября, но на прошлой неделе было объявлено, что он откладывается на неделю, до 25 сентября, из-за выступления премьер-министра.