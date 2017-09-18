Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка на Красных Воротах о включении долга перед ним в размере 276,4 млн рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом бывшего председателя правления финучреждения Александра Петрова.

Рассмотрение заявления банка ранее было отложено в связи с тем, что должник обжаловал определение о признании банкротом.

Петров обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 17 мая. Тогда суд по заявлению Банка на Красных Воротах признал банкротом Петрова, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. В третью очередь реестра кредиторов Петрова были включены требования Банка на Красных Воротах в размере 6,9 млн рублей, финансовым управляющим должника был назначен Алексей Боравченков. В отдельное производство было выделено требование Банка на Красных Воротах к должнику в размере 276,4 млн рублей.

Арбитраж Москвы 28 марта удовлетворил заявление Центробанка о признании банкротом Банка на Красных Воротах. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) было назначено конкурсным управляющим банка. Ранее АСВ сообщило, что вкладчики банка получат страховое возмещение на сумму около 1,16 млрд рублей. За выплатой страхового возмещения могут обратиться более 4 тыс. вкладчиков.

ЦБ РФ 29 декабря 2016 года отозвал у Банка на Красных Воротах лицензию на осуществление операций. Лицензия была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Регулятор отметил, что Банка на Красных Воротах проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков, по информации ЦБ, привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).