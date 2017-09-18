Более половины потребителей (54%) в мире откажутся от использования наличных денег при совершении покупок к 2019 году, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на исследование компании Paysafe.



Так, треть британцев посещала банкоматы раз в месяц или меньше, а каждый шестой из респондентов заявил, что редко контактирует с наличными деньгами. Лишь 54% опрошенных американцев посещали банкомат раз в месяц, а в Канаде этот показатель составил 56%. При этом 56% британцев имеют максимум 20 фунтов стерлингов наличными, в США — 50 долларов, в Канаде — 50 долларов.

Данные исследования показали, что 65% опрошенных меньше использовали наличные деньги в 2017 году, чем в 2016-м, что свидетельствует о растущей тенденции к безналичному расходованию средств.

Тем не менее 68% респондентов в Великобритании, США и Канаде заявили, что беспокоятся о безопасности бесконтактных платежей, а 58% опрошенных обеспокоены тем, что при использовании таких видов платежей будет взиматься неправильная сумма.

Почти треть респондентов озабочена тем, что их телефон может быть украден; более четверти — даже не захотели использовать свой мобильный телефон для оплаты. Также 42% опрошенных считают, что при совершении онлайн-покупки могут возникнуть скрытые сборы за трансакции или оплата доставки покупки.