Около 10 тыс. рабочих мест в области финансов будут сокращены в Великобритании или перенесены за рубеж в ближайшие несколько лет, если Лондон не сумеет договориться с Брюсселем о доступе к единому рынку Европы, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на опрос Reuters.



Первая волна сокращения рабочих мест из-за Brexit будет не самой сильной, уверены эксперты. Лондон даже сохранит свое место в качестве главного финансового центра, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако в течение нескольких лет в Лондоне будет наблюдаться медленное убывание рабочих мест в сфере финансов.



Согласно опросу Reuters, Франкфурт станет самым популярным городом для создания новых рабочих мест, на второй позиции — Париж. Среди опрошенных — крупнейшие банки, страховщики, управляющие активами и частными инвестиционными компаниями, на которые работает основная часть работников международных финансов.

Почти половина респондентов из компаний сообщили, что им придется переместить персонал в континентальную Европу или серьезно реструктурировать свой бизнес из-за Brexit. Еще одна треть опрошенных заявили, что выход Великобритании из ЕС на них не повлияет, а остальные отметили, что они все еще составляют планы на случай «жесткого» Brexit.