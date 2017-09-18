Долг банка «ФК Открытие» перед Центробанком превысил 1 трлн рублей: увеличение задолженности финучреждения перед ЦБ до 1,06 трлн рублей отражено в опубликованной 18 сентября отчетности банка по РСБУ на 1 сентября.
«На 1 августа задолженность «ФК Открытие» перед ЦБ составляла 338 миллиардов рублей, к концу августа она выросла более чем на 700 миллиардов рублей, до 1,067 триллиона рублей, — говорит аналитик АКРА Александр Проклов. — Вероятнее всего, это средства, предоставленные ЦБ для поддержки банка».
Как сообщал ЦБ в конце прошлой недели, российские банки в августе увеличили заимствования у ЦБ на 736 млрд рублей — до 2,1 трлн рублей. Таким образом, «ФК Открытие» уже второй месяц является крупнейшим заемщиком ЦБ.
В августе клиенты продолжали забирать средства из «ФК Открытие» — за этот период объем средств на срочных счетах физических лиц сократился на 134 млрд рублей, юридических лиц — на 161,81 млрд рублей. Объем средств клиентов «Открытия» за август снизился до 662,2 млрд рублей.
Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие» (регистрационный номер 2209), сообщает пресс-служба регулятора.
В конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» и введении в банке временной администрации. Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в качестве одной из основных причин такого решения называл попытку кредитной организации приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст».
О том что средства на поддержку банка предоставлены, Дмитрий Тулин говорил на брифинге о начале санации банка. «ФК Открытие» стал одним из первых банков, которому ЦБ мог предоставить финансирование по утвержденному ЦБ механизму предоставления экстренной ликвидности (МЭПЛ). «Фактически часть рефинансирования, которая была предоставлена банку «Открытие», вписывается в концепцию этого механизма», — пояснял Дмитрий Тулин.
Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие», сообщил регулятор в пятницу, 15 сентября. Согласно утвержденному плану, предусмотрены докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Данные меры, следует из сообщения ЦБ, повысят его финансовую устойчивость и будут способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.
Банк России становится основным инвестором «ФК Открытие», сообщает пресс-служба регулятора.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 2 651,68 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 158,05 млрд, кредитный портфель — 829,84 млрд, обязательства перед населением — 387,98 млрд.