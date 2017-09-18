Долг банка «ФК Открытие» перед Центробанком превысил 1 трлн рублей: увеличение задолженности финучреждения перед ЦБ до 1,06 трлн рублей отражено в опубликованной 18 сентября отчетности банка по РСБУ на 1 сентября.

«На 1 августа задолженность «ФК Открытие» перед ЦБ составляла 338 миллиардов рублей, к концу августа она выросла более чем на 700 миллиардов рублей, до 1,067 триллиона рублей, — говорит аналитик АКРА Александр Проклов. — Вероятнее всего, это средства, предоставленные ЦБ для поддержки банка».

Как сообщал ЦБ в конце прошлой недели, российские банки в августе увеличили заимствования у ЦБ на 736 млрд рублей — до 2,1 трлн рублей. Таким образом, «ФК Открытие» уже второй месяц является крупнейшим заемщиком ЦБ.

В августе клиенты продолжали забирать средства из «ФК Открытие» — за этот период объем средств на срочных счетах физических лиц сократился на 134 млрд рублей, юридических лиц — на 161,81 млрд рублей. Объем средств клиентов «Открытия» за август снизился до 662,2 млрд рублей.

Утвержден план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства «ФК Открытие» Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие» (регистрационный номер 2209), сообщает пресс-служба регулятора.

В конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» и введении в банке временной администрации. Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в качестве одной из основных причин такого решения называл попытку кредитной организации приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст».

О том что средства на поддержку банка предоставлены, Дмитрий Тулин говорил на брифинге о начале санации банка. «ФК Открытие» стал одним из первых банков, которому ЦБ мог предоставить финансирование по утвержденному ЦБ механизму предоставления экстренной ликвидности (МЭПЛ). «Фактически часть рефинансирования, которая была предоставлена банку «Открытие», вписывается в концепцию этого механизма», — пояснял Дмитрий Тулин.

Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие», сообщил регулятор в пятницу, 15 сентября. Согласно утвержденному плану, предусмотрены докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Данные меры, следует из сообщения ЦБ, повысят его финансовую устойчивость и будут способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.