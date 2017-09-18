Министерство финансов Украины успешно завершило размещение международных облигаций на 3 млрд долларов. Об этом в понедельник объявил президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Нью-Йорке.

«Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 миллиарда долларов, привлекла на рекордный срок — 15 лет. Это чрезвычайно позитивная оценка инвесторами реформ. Если предыдущие бумаги, короткие бумаги, стоили 7,75%, то на сегодняшний день и цена уменьшена до 7,5%», — сказал он.

По его словам, в размещении ценных бумаг участвовали банки BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Погашение пройдет четырьмя равными траншами в 2031—2032 годах.

Президент подчеркнул, что Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.