Видеоблогер Юрий Хованский удалил два ролика об основателе Тинькофф Банка после получения претензий от Олега Тинькова. На своей странице «ВКонтакте» блогер разместил копию документа, в котором банкир требует от него удалить видео: в противном случае Тиньков пообещал привлечь Хованского к уголовной ответственности за клевету.



«В общем, по рекомендации адвокатов мне пришлось удалить ролики о Тинькове. Остаюсь при своем мнении, но более не могу выражать его публично. Спорить с результатами экспертизы, зная судьбу Тесака, не хочу, выбитых дверей более не желаю. Моя крепость выдержит налет десяти Калашниковых, но мне практически нечего противопоставить полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям...», — написал Хованский.

Он также выложил в Сеть фотографию двери, которая, по его словам, была взломана неизвестными. Ранее Хованский опубликовал на YouTube ролики в поддержку авторов канала Nemagia.

​Тиньков блогерам из Nemagia: «Давайте извиняйтесь» Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков призвал видеоблогеров из YouTube канала Nemagia извиниться перед ним и убрать все ролики про него.

Напомним, в начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик Nemagia с критикой основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. В нем блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-Банка Михаилу Фридману. На момент публикации видео посмотрели больше 4 млн раз. Банк подал к Nemagia иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель Тинькофф Банка назвал блогеров недобросовестными, а сказанное ими — грязью и клеветой.

Позже, 13 сентября, Псковитин в своем видеообращении в Интернете сообщил, что у него в квартире проходят обыски «по какому-то уголовному делу». На следующий день Тиньков в видеообращении на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что готов отозвать иск о защите деловой репутации, если блогеры извинятся и удалят соответствующие видеоматериалы.

В понедельник стало известно, что Центральный районный суд Кемерово назначил на 9 октября предварительное судебное заседание по рассмотрению иска основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Печерскому и Псковитину, с которых банкир планирует солидарно взыскать в качестве морального вреда 500 тыс. рублей.

​Суд приступит к рассмотрению иска Тинькова к кемеровским блогерам 9 октября Центральный районный суд Кемерово назначил на 9 октября предварительное судебное заседание по рассмотрению иска основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, с которых банкир планирует солидарно взыскать в качестве морального вреда 500 тыс. рублей.