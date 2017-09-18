52% населения Земли не имеет доступа к Интернету, говорится в новом докладе ООН под названием The State оf Broadband 2017: Broadband Catalyzing Sustainable Development, подготовленном Международным союзом электросвязи (ITU) и ЮНЕСКО.

«Примерно 52% населения планеты все еще не имеют доступа к Интернету», — следует из доклада. При этом его авторы отмечают, что в сравнении с 2010 годом количество людей с подключением к мировой сети выросло на 1,5 млрд человек.

62% тех, кто не имеет доступа к Интернету, живут в Азии и на островах в Тихом океане, 18% — в Африке.

В докладе отмечается, что мужчин среди интернет-пользователей больше, чем женщин, во всех регионах.

Китай является крупнейшим в мире интернет-рынком, количество пользователей Интернета в этой стране составляет около 700 млн человек. На втором месте Индия — 355 млн.

Средняя скорость Интернета в мире составляет 7,2 мегабит в секунду. Самый быстрый Интернет в Южной Корее — 28,6 мегабит в секунду.