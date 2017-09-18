Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вернулась к торгам в районе 4 тыс. долларов, следует из данных торгов.

Биткоин начал падение в начале сентября на фоне негативных новостей. После отметки в 4,9 тыс. долларов за единицу криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума криптовалюта достигла 15 сентября и торговалась на уровне 3,1 тыс. доллара. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. На следующий день, 16 сентября, он уже торговался выше 3,5 тыс. долларов. В воскресенье биткоин продолжил рост, а в понедельник вернулся к отметке в 4 тыс. долларов.

Таким образом, на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 21:07 мск рос на 9,3% и торговался в районе 4 тыс. долларов, на BitStamp — на 9,5%, также до 4 тыс. долларов, на Poloniex — на 8,8%, до 4 тыс. долларов.

Курс биткоина упал до трехнедельного минимума Курс биткоина 13 августа опустился ниже 4 тыс. долларов, достигнув трехнедельного минимума. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Другие криптовалюты также показывают рост. Например, Ethereum на 21:09 мск рос на 14,2% на бирже Bitfinex и торговался в районе 293,6 доллара. Ripple на этой же бирже рос на 4,8% до 19,02 цента, Bitcoin Cash — на 7,8% до 473 долларов.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 21:12 мск составляла около 137,3 млрд долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигла 2 сентября — тогда она составила 179,8 млрд долларов.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 65,9 млрд долларов (48% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 27,3 млрд долларов. На третьем месте — Bitcoin Cash с капитализацией 7,7 млрд долларов. На четвертом месте криптовалюта Ripple — ее капитализация составила 7,1 млрд долларов.