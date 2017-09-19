Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка. С начала 2017 года акционеры Нордеа Банка активизировали переговоры с потенциальными инвесторами о продаже кредитной организации, пишут «Ведомости».

Однако продать столь крупный актив сейчас достаточно сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости. По данным издания, группа в том числе допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже банка. По данным отчетности на 1 августа, на балансе банка находились кредиты на 116,3 млрд рублей.



Среди тех, с кем группа контактировала на предмет возможной сделки, Локо-Банк и Совкомбанк, рассказали изданию два банкира, активных в сфере M&A.

Большая часть активов банка приходится на корпоративный кредитный портфель — розничный бизнес банк свернул.

Nordea работает на российском рынке с 2006 года — тогда группа приобрела Оргрэсбанк. Группа оказалась одной из немногих, кто после кризиса не объявлял о намерениях покинуть российский рынок.

В январе этого года «Нордеа» продал свой розничный портфель на 16 млрд рублей Совкомбанку, 97% кредитов были ипотечными, остальное — автокредиты и потребительские займы. Сворачивать розницу банк начал еще с 2015 года, когда проанализировал динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы.

СМИ: Совкомбанк покупает розничный портфель Нордеа Банка за 16 млрд рублей Нордеа Банк решил полностью избавиться от розничного бизнеса, продав портфель ипотечных кредитов на сумму около 16 млрд рублей (около 30% портфеля — валютные кредиты). Портфель покупает практически не работающий на рынке ипотеки Совкомбанк, пишет «Коммерсант».

Идее продать российский бизнес уже три года, но покупателя найти так и не удалось, сказал изданию один из банкиров.

Представитель Nordea Group отказался опровергнуть или подтвердить информацию о возможной продаже, сообщив, что не комментирует рыночные спекуляции и слухи. Представитель российского банка «Нордеа» от комментариев отказался.

Совкомбанк не ведет переговоров о покупке «Нордеа», передал через представителя предправления банка Дмитрий Гусев. Представитель Локо-Банка говорит, что банк уже два года ищет возможности расширения бизнеса за счет покупки: «Во всех сделках покупок, которые за последние два года прошли с участием иностранных «дочек», мы участвовали в качестве претендентов. Конкретные названия банков мы называть не можем, но рассматривали только иностранные банки».

Нордеа Банк сократит штат на 20% Nordea Bank AB планирует сократить число сотрудников в России на 20%. Об этом сообщил глава российского подразделения банка в Игорь Буланцев в интервью Bloomberg.