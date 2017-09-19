Американские фондовые индексы в понедельник показали положительную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,15% и составил 2 503,87 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,28% до 22 331,35. Высокотехнологичный Nasdaq завершил сессию в плюсе на 0,1% — на отметке 6 454,64.

«Американские индексы продолжили подъем, штурмуя новые высоты. Участники рынка вновь сокращали вложения в безрисковые активы. Золото подешевело до двухнедельных минимумов. Доходность десятилетних гособлигаций обновила месячные максимумы. На этом фоне лидировали акции банков, финансовый сектор прибавил 1,02%. Под давлением были дивидендные сектора: коммунальный (-0,98%), сектор фондов недвижимости (-0,51%)», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.