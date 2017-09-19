Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах во вторник разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:30 мск вырос на 1,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 20 266,57 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,14% на отметке 28 121,11 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,21% и находился на отметке 3 355,95. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,29% до 3 232,56 пункта. Южнокорейский KOSPI понизился на 0,1% до 2 415,68.