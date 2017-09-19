Заемщики смогут давать согласие на запрос сведений об их доходах из ПФР без посещения банка

Все российские банки уже до конца 2017 года могут получить доступ к данным Пенсионного фонда России (ПФР) для проверки дохода заемщиков. Массовое подключение кредитных организаций к разработанному Минкомсвязи сервису запланировано на середину осени. Об этом «Известиям» сообщил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, который курирует проект со стороны банков.



Благодаря новации заемщики смогут давать согласие на запрос сведений об их доходах из ПФР без посещения банковских отделений. Также у клиентов появится возможность совершать эту операцию с помощью интернет-банка, что позволит задействовать механизм онлайн-кредитования.

Суть схемы, позволяющей гражданину дистанционно дать согласие на запрос сведений о своем доходе, в следующем. Заемщик подает заявку на кредит, банк оформляет «черновик» заявления и пересылает его в личный кабинет клиента на портале госуслуг. После этого гражданину приходит СМС, предлагающее дать согласие на запрос сведений о состоянии его лицевого счета в ПФР. В случае положительного ответа банк получает данные из фонда по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

По словам Емелина, пилотный проект завершился успешно, и уже с осени должно начаться массовое подключение российских банков к базам ПФР через сервис Минкомсвязи.

В Минкомсвязи сообщили, что приказ о подключении банков к сервису Минкомсвязи, позволяющему получать данные о доходах заемщиков из ПФР, уже направлен на регистрацию в Минюст.

В Банке России поддержали новацию. «Ее реализация упростит процесс взаимодействия с банками для заемщиков, так как у них отпадет необходимость получать бумажные документы из государственных органов и организаций и передавать их в банк путем очной явки», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Кроме того, нововведение может позволить заемщикам получать кредиты по более низким ставкам. А со временем новация позволит клиентам получать значительно больший объем банковских услуг (в том числе кредиты) без визита в отделение банка.