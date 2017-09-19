Американский сенат одобрил норму, запрещающую американским федеральным ведомствам использовать продукцию «Лаборатории Касперского».

Как сообщает ТАСС, данная поправка была включена в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год, он был принят 89 голосами «за», против него выступили восемь сенаторов.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам науки, космоса и технологий палаты представителей пригласил исполнительного директора и сооснователя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского для дачи показаний по поводу безопасности технических решений, которые предоставляет его компания.

Со своей стороны Министерство внутренней безопасности США в сентябре призвало американские госучреждения отказаться от продуктов «Касперского».



Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл решение властей США вокруг «Лаборатории Касперского» политизированным.