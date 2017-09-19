Оператор сотовой связи «МТС» начал предоставлять услуги по обработке big data на базе собственных центров хранения данных, говорится в сообщении компании.



Как рассказали в пресс-службе МТС, оператор будет предоставлять аналитику на основе массивов обезличенных данных, как собранных самостоятельно, так и предоставленных клиентами. Новый сервис будет ориентирован на компании, которые не готовы внедрять собственный анализ big data. Так, продукт может быть использован компаниями (в том числе из сферы малого и среднего бизнеса) для проведения бизнес- и финансовой аналитики, целевого маркетинга, таргетирования рекламы, анализа и персонализации контента, а также сбора и обработки открытых данных.



Срок внедрения такого решения в бизнес-процесс организации составляет порядка трех месяцев. Скорость обработки данных зависит от располагаемого бюджета. Облачная платформа МТС работает на базе решения VMware (дочерняя структура Dell Technologies).

По оценке одного из участников рынка облачной обработки big data, потенциальный объем рынка составляет несколько миллиардов рублей в год. В МТС не раскрывают ни инвестиции, ни долю, которую компания планирует занять на рынке. В компании также не дают оценку возможной выручке от данного сервиса.

МТС сфокусировались на развитии облачных сервисов по всей России в начале 2017 года. Другие операторы также считают это направление важным.