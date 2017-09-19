Собрание банковской ассоциации «Россия» на прошлой неделе избрало новый совет. По два места в нем получили Сбербанк и Альфа-Банк. Проблемы с соблюдением принципа «один участник — один голос» не возникнет, уверяют собеседники «Ведомостей».

Реформа ассоциации началась после того, как разгорелся скандал вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) и ее покинули ряд крупных игроков. Предполагалось, что места в совете получат все банковские группы — «крупные, средние и малые», места между ними будут распределяться пропорционально количеству таких банков на рынке и будет реализовываться принцип «один участник ассоциации — один голос».

От Альфа-Банка в новый состав совета вошли предправления Андрей Соколов и его заместитель Владимир Сенин, сообщает издание со ссылкой на материалы к собранию. Эту информацию изданию подтвердили три источника, присутствовавшие на собрании. Один из них говорит, что у участников такое распределение голосов вызвало вопросы, но в ассоциации сообщили, что в материалах опечатка и Сенин в данном случае представляет «Альфа-Капитал» (как и Альфа-Банк, входит в «Альфа-групп»).

«Правда, как это меняет суть вопроса, непонятно», — недоумевает собеседник издания.



Кроме того, от Сбербанка место в совете получил его предправления Герман Греф и недавно избранный президент ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский, который также входит в наблюдательный совет Сбербанка.

Банковская ассоциация «Россия» перестала быть региональной и сменила главу Совет Ассоциации региональных банков России (ассоциации «Россия») утвердил изменение устава ассоциации в связи с вхождением в нее крупных федеральных банков, а также изменение полного наименования, передает корреспондент Банки.ру. Теперь организация будет носить название «Ассоциация банков России» (при этом сохраняется краткое название — ассоциация «Россия», уточнили позже в организации).

От Совкомбанка в совет вошел его зампред правления Алексей Панферов, однако с банком участники рынка связывают еще одного члена совета — сенатора Николая Журавлева, ранее являвшегося предправления Совкомбанка. Журавлев сообщил газете, что он, а также его родственники сейчас никакого отношения к банку не имеют.

Всего в совет входят 40 участников. Вопросов к тому, что от «Альфа-групп» присутствуют два представителя в совете, возникнуть не должно, поскольку вряд ли случится так, что один голос будет определяющим, рассказывает председатель совета Анатолий Аксаков.

«У нас было решение, что в совете присутствуют первые лица, но моим пожеланием было оставить Сенина в совете ассоциации: он активный, деятельный человек, и с ним работа будет плодотворнее. Нам нужна рабочая лошадка: ближайшее заседание совета — 26 сентября, на нем будут обсуждаться важные для всего сообщества законопроекты, и Сенин сможет наилучшим образом организовать эту работу», — уверяет Аксаков. Во время избрания совета была дискуссия на эту тему, вспоминает Аксаков: «Но когда я объяснил свою точку зрения, все с этим согласились и проголосовали за избрание Сенина».

В совете один представитель от Альфа-Банка и один от «Альфа-Капитала», никакого двойного представительства здесь нет, это разные юрлица, подчеркнул Сенин: в уставе ассоциации нет понятия групп и аффилированности.