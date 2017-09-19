Иркутский БайкалИнвестБанк ввел два новых вклада.

«Элитный» (от 3 млн рублей, 50 тыс. долларов, 45 тыс. евро) открывается на 400 дней в зависимости от суммы в рублях под 6,5—7% годовых, в долларах — под 1,25—2%, в евро — под 0,7—1%. Возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Максимальный доход» (от 5 млн рублей, 75 тыс. долларов, 70 тыс. евро) доступен на полгода в рублях под 7% годовых, в долларах — под 1,5%, в евро — под 1%, на год — под 7,5%, 2,15% и 1,5% соответственно. Частичное снятие средств не осуществляется. Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Дополнительные взносы по вкладам предусмотрены. При досрочном расторжении договора по депозиту «Элитный» проценты пересчитываются на льготных условиях, по «Максимальному доходу» — по ставке до востребования. Также предусмотрено увеличение ставки в рублях на 0,5% в случае, если вкладчик ранее размещал денежные средства на аналогичный вклад или если сумма вклада при его открытии составит 25 миллионов рублей и более», — комментирует эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.