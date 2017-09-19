Иркутский БайкалИнвестБанк ввел два новых вклада.
«Элитный» (от 3 млн рублей, 50 тыс. долларов, 45 тыс. евро) открывается на 400 дней в зависимости от суммы в рублях под 6,5—7% годовых, в долларах — под 1,25—2%, в евро — под 0,7—1%. Возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Максимальный доход» (от 5 млн рублей, 75 тыс. долларов, 70 тыс. евро) доступен на полгода в рублях под 7% годовых, в долларах — под 1,5%, в евро — под 1%, на год — под 7,5%, 2,15% и 1,5% соответственно. Частичное снятие средств не осуществляется. Проценты выплачиваются ежеквартально.
«Дополнительные взносы по вкладам предусмотрены. При досрочном расторжении договора по депозиту «Элитный» проценты пересчитываются на льготных условиях, по «Максимальному доходу» — по ставке до востребования. Также предусмотрено увеличение ставки в рублях на 0,5% в случае, если вкладчик ранее размещал денежные средства на аналогичный вклад или если сумма вклада при его открытии составит 25 миллионов рублей и более», — комментирует эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
Согласно списку лиц, под контролем которых находится банк, датированным июлем 2017 года, основными бенефициарами банка выступают Олег Карчев, Анатолий Золотых, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, Юлия Чечет (по 10%), Елена Тарасова (9,96%), Татьяна Варавина (9,94%), Надежда Леденева, Николай Жерелин, Елена Коссова (по 9,87%). На миноритариев приходится 0,51% акций.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 10,26 млрд рублей (209-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,70 млрд, кредитный портфель — 5,82 млрд, обязательства перед населением — 4,11 млрд.