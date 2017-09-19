Технология блокчейн может стать реальной проблемой для крупных финансовых институтов, таких как Visa, и в скором времени может даже заменить их. Об этом заявил создатель эфира (ethereum) Виталик Бутерин, пишет Business Insider.

Однако, по его словам, пока безопасность остается самым большим вызовом в деле распространения технологии блокчейн. Когда этот момент будет доработан, тогда блокчейн сможет «украсть бизнес у Visa». По оценке Бутерина, на это уйдет несколько лет.

Как отметил создатель эфира, несмотря на шумиху вокруг технологии блокчейн, большинство современных приложений недостаточно технологично развиты, чтобы широко использоваться. Тем не менее Бутерин с оптимизмом смотрит на роль, которую эфир мог бы сыграть при возможной замене сервисов Visa.