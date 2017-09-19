Полиция Таиланда задержала в Паттайе россиянина по подозрению в мошенничестве с банковскими картами. Об этом сообщил телеканал Nation TV.



По данным телеканала, вместе с россиянином были задержаны еще двое иностранцев — из Казахстана и Болгарии. У задержанных были обнаружены несколько поддельных пластиковых карт.

У гражданина Болгарии, как отмечает телеканал, полицейские нашли несколько фальшивых купюр достоинством в 1 тыс. бат (30 долларов). Также телеканал сообщил, что задержанным иностранцам удалось обналичить в банкоматах около 300 тыс. бат (более 9 тыс. долларов).

В конце марта в Таиланде задержали россиянина, который с 2013 года разыскивается за мошенничество с недвижимостью за рубежом. Как рассказывал заведующий консульским отделом Владимир Соснов, задержанный в октябре 2016 года был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.