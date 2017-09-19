«Ростелеком» начал рассылать госорганам письма с требованием заключить с госоператором контракт как с единственным поставщиком услуг фиксированной связи. Оператор ссылается на специальный указ Владимира Путина, пишут «Ведомости».

В середине сентября стало известно о подготовке указа президента, который с 2018 года назначает «Ростелеком» единственным поставщиком услуг связи для государственных органов. Речь идет практически обо всех видах связи, кроме мобильной. По данным издания, это распоряжение президента уже разослано в федеральные министерства и ведомства, региональных госорганов оно не коснулось.



В письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову президент «Ростелекома» Михаил Осеевский ссылается именно на это распоряжение Путина. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил чиновник Минпромторга.

«В целях безусловного исполнения распоряжения прошу вас сообщить контактные данные ответственного сотрудника, курирующего данный вопрос», — пишет министру Осеевский.

​«Ростелеком» может получить монополию на связь для госорганов С 2018 года «Ростелеком» может стать единственным поставщиком услуг связи для государственных органов. Речь идет практически обо всех видах связи, кроме мобильной. Тогда его выручка вырастет на 15 млрд рублей, произойдет передел рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение президента.

В 2016 году госорганы потратили на фиксированную связь 37 млрд рублей, и «Ростелекому» принадлежат 59% этого рынка, подсчитывает «ТМТ консалтинг». Значит, распоряжение может прибавить к будущей выручке около 15,2 млрд рублей (около 5% годовой выручки), подсчитали «Ведомости».

Но поскольку операторы предлагают госорганам не только фиксированную связь, но и IT-услуги, они зарабатывают на этом рынке больше, чем 37 млрд рублей. Следовательно, и итоговый доход госоператора за счет дополнительных услуг может быть больше, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.