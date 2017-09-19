Жилищный рынок в 2018 году может поставить несколько рекордов. Одним из них станет объем выдачи ипотеки, который превысит 2 трлн рублей, сообщил «Известиям» гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник. Агентство прогнозирует бум на рынке.



«В следующем году, по нашим оценкам, ипотеки будет выдано более чем на 2 триллиона рублей, строительство жилья вырастет примерно на 10%, а 1,2—1,3 миллиона семей оформят ипотеку, — сказал Плутник. — Если в одной семье в среднем трое человек, то 3,9 миллиона человек решат жилищный вопрос — это очень впечатляюще».

По оценкам АИЖК, в 2018 году ожидается бум на рынке, который будет определяться падением ставок, ростом доходов населения и запуском механизма государственных гарантий.

С такими прогнозами согласны банкиры.

«К концу 2017-го рынок ипотечного кредитования приблизится к рекордному показателю продаж и превысит 1,8 триллиона рублей, при этом достигнув по портфелю 5 триллионов рублей. Прогноз объема продаж в 2018 году — на уровне 2,2 триллиона рублей», — полагает старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрей Осипов.

АИЖК прогнозирует, что уже к концу 2017 года средняя ставка по ипотеке снизится до 9–9,5%. Все крупнейшие ипотечные банки будут стремиться к установлению однозначной ставки предложения.

​АИЖК понизит переменную процентную ставку по своим продуктам до 6,45% Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) с IV квартала 2017 года понизит переменную процентную ставку по своим продуктам до 6,45%. Это вдвое меньше, чем в феврале 2016 года. Сейчас кредитные продукты АИЖК с переменной ставкой выдают 67 партнеров (банки и некредитные организации). Об этом сообщили в пресс-службе АИЖК. Снижение позволит значительно сократить срок кредитов, оформленных ранее с переменной ставкой.



При благоприятных обстоятельствах ставки по ипотеке могут упасть к концу следующего года и до 7% годовых, не исключила начальник управления ипотечного кредитования Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) Любовь Торопицына. По ее оценке, доля ипотечного кредитования в общем объеме сделок с недвижимостью в ближайшее время будет расти и может составить 90% к 2020 году.

Пока рекордный объем выдачи ипотечных кредитов приходится на 2014 год — 1,76 трлн рублей. В прошлом году банки выдали ипотечных кредитов на 1,47 трлн. Привлекательность ипотеки будет расти по мере снижения ставок, однако эксперты предупреждают, что население уже имеет немало ипотечных кредитов, а база клиентов с доходами, позволяющими обслуживать жилищные займы, ограничена.