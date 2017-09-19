Петербургский Социальный Коммерческий Банк понизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность «Мультивалютного» (от 200 тыс. рублей) составит 6,75—7% (ранее — 7,25—7,5%), а «Накопительного Люкс» (от 50 тыс. рублей) — 4,5—6,5% годовых (прежде — 5—7%). Сроки депозитов — от 181 дня до двух лет.
По вкладу «Доходный» (от 10 тыс. рублей на два года) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,38% (вместо 6,84%).
Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно.
«Классический» (от 10 тыс. рублей на сроки от 31 дня до года) открывается под 5,5—7% годовых (прежде — под 5,75—7,5%).
Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.
«Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) оформляется под 6,75% годовых (вместо 7,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Пополнять можно вклады «Мультивалютный» и «Накопительный Люкс».
АО «Петербургский социальный коммерческий банк» — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов (в том числе торговых компаний). Базой фондирования выступают средства предприятий и физических лиц. Финучреждение также активно на рынке ценных бумаг. Контролируется топ-менеджментом банка.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются экс-руководитель Санкт-Петербургского филиала Кузбасспромбанка (лицензия отозвана 19 октября 2000 года), председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин (25,33% акций), члены совета директоров Константин и Дмитрий Музыка (двоюродные братья; 25,33% и 10,80% соответственно), член правления Сергей Копытов (18,53%). Андрей Демидов, Дмитрий Парилов, Владимир Румянцев владеют по 5,11% каждый через АО «УК «Спутник», Д. У. ЗПИФ комбинированный «Инфраструктурные инвестиции», Дмитрий Дементьев контролирует 4,67%.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 19,63 млрд рублей (155-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,82 млрд, кредитный портфель — 3,61 млрд, обязательства перед населением — 5,68 млрд.