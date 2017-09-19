Петербургский Социальный Коммерческий Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Мультивалютного» (от 200 тыс. рублей) составит 6,75—7% (ранее — 7,25—7,5%), а «Накопительного Люкс» (от 50 тыс. рублей) — 4,5—6,5% годовых (прежде — 5—7%). Сроки депозитов — от 181 дня до двух лет.

По вкладу «Доходный» (от 10 тыс. рублей на два года) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,38% (вместо 6,84%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на сроки от 31 дня до года) открывается под 5,5—7% годовых (прежде — под 5,75—7,5%).

Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) оформляется под 6,75% годовых (вместо 7,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно вклады «Мультивалютный» и «Накопительный Люкс».