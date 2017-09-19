Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ на 10:03 мск просел на 0,2% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 054,86 пункта. Индекс РТС на тот же момент уменьшился на 0,25% и находится на отметке 1 116,3 пункта.

«Во вторник, 19 сентября, на российском фондовом рынке мы прогнозируем нейтральную динамику. Инвесторы на глобальных рынках пребывают в выжидательной позиции перед стартом двухдневного заседания ФРС США, на котором они рассчитывают услышать объявление о начале сокращения баланса», — сказала ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.